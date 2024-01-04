Muharrem İnce'den Özgür Özel'e ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Muharrem İnce, saat 10.00'da CHP Genel Merkezi'ne geldi. İnce'yi kapıda CHP Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı.

İnce daha sonra Özgür Özel ile basına kapılı görüşme yapmak için Genel Merkez'e geçti.

Görüşmede yerel seçimlerde işbirliği konusunun da gündeme gelmesi bekleniyor.

İNCE, İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlere ilişkin İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıklamıştı.

İmamoğlu da İnce'nin desteğine ilişkin, "Çok net istanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim" açıklamasını yapmıştı.