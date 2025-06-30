Muharrem İnce'den yurttaşlara 'Saraçhane mitingi' çağrısı

Cumhuriyet Halk Partisi, 19 Mart'ta başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) operasyonlarının 100. gününde, 1 Temmuz'da Saraçhane'de miting gerçekleştirecek.

CHP'ye geri dönen Muharrem İnce, miting için yurttaşlara çağrıda bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnce, "1 Temmuz Salı günü, saat 20.30'da, darbenin 100. kara gününde, demokrasi ve adalet için Saraçhane’de olacağım" dedi.

Muharrem İnce, "Direnişin sembolü Saraçhane'ye bütün yurttaşlarımızı 1 Temmuz Salı günü, saat 20.30'da davet ediyorum" ifadelerini kullandı.