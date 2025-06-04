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Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugün ziyaret edecek.

Güncel
  • 04.06.2025 13:47
  • Giriş: 04.06.2025 13:47
  • Güncelleme: 04.06.2025 13:57
Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edecek

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 2.5 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu bugün saat 14.30'da ziyaret edecek.

Memleket Partisi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün (4 Haziran Çarşamba) Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ederek bayramlaşacak."

İnce, 27 Mart'ta da İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti.

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