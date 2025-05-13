Muharrem İnce: Lozan’ı tartışmaya açarak hiçbir sorunu çözemezsiniz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, PKK'nin fesih kararında Lozan Antlaşması'na yönelik ifadelere tepki gösterdi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, PKK'nin fesih kararında Lozan Antlaşması'na yönelik ifadelere tepki gösterdi.
İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi Lozan’ı tartışmaya açarak hiçbir sorunu çözemezsiniz. Lozan kırmızı çizgimizdir."
PKK açıklamasında "Önder Apo Kürt-Türk ilişkilerinin sorunsallaştığı Lozan Antlaşmasının ve 1924 Anayasasının öncesini referans alarak, Ortak Vatan ve Kürt-Türk halklarının kurucu öğe olduğu Demokratik Türkiye Cumhuriyeti perspektifini ve Demokratik Ulus anlayışını Kürt sorununun çözüm çerçevesi olarak benimsedi. Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen Kürt isyanları, 1000 yıllık tarihi Kürt-Türk ilişki diyalektiği ve 52 yıllık Önderlik mücadelesi Kürt sorununun ancak Ortak Vatan ve Eşit Yurttaşlık temelinde çözülmesinin kazandıracağını göstermiştir. 3. Dünya Savaşı kapsamında Ortadoğu’da yaşanan güncel gelişmeler de Kürt-Türk ilişkilerini yeniden düzenlemeyi kaçınılmaz kılmaktadır" denilmişti.