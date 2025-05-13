Muharrem İnce: Lozan’ı tartışmaya açarak hiçbir sorunu çözemezsiniz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, PKK'nin fesih kararında Lozan Antlaşması'na yönelik ifadelere tepki gösterdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi Lozan’ı tartışmaya açarak hiçbir sorunu çözemezsiniz. Lozan kırmızı çizgimizdir."

PKK açıklamasında "Önder Apo Kürt-Türk ilişkilerinin sorunsallaştığı Lozan Antlaşmasının ve 1924 Anayasasının öncesini referans alarak, Ortak Vatan ve Kürt-Türk halklarının kurucu öğe olduğu Demokratik Türkiye Cumhuriyeti perspektifini ve Demokratik Ulus anlayışını Kürt sorununun çözüm çerçevesi olarak benimsedi. Cumhuriyet tarihi boyunca gerçekleşen Kürt isyanları, 1000 yıllık tarihi Kürt-Türk ilişki diyalektiği ve 52 yıllık Önderlik mücadelesi Kürt sorununun ancak Ortak Vatan ve Eşit Yurttaşlık temelinde çözülmesinin kazandıracağını göstermiştir. 3. Dünya Savaşı kapsamında Ortadoğu’da yaşanan güncel gelişmeler de Kürt-Türk ilişkilerini yeniden düzenlemeyi kaçınılmaz kılmaktadır" denilmişti.