Muharrem İnce, Meral Akşener'i ziyaret edecek
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener görüşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 6 Eylül Çarşamba saat 14.00'te İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i partisinin genel merkezinde ziyaret edecek.
Görüşmenin içeriğine dair henüz bilgi verilmezken görüşmenin ardından Muharrem İnce'nin basın mensuplarının sorularını cevaplayacağı bildirildi.
Muharrem İnce, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında muhalefet partilerine üyelik üzerinden ittifak kurulması çağrısı yapmıştı.