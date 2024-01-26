Muharrem İnce, yerel seçim kararını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin yerel seçim kararını açıkladı. İnce, partisinin seçime girebildiği yerlerde adaylarını göstereceğini ifade ederek 2'si büyükşehir 13 belediye başkan adayını tanıttı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçime ilişkin kararını açıkladı.

İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Dersim" sözüne tepki göstererek "Bizm Dersim diye bir vilayetimiz yoktur. Dersim bir bölgenin adıdır. Şeyh Sait haindir" dedi.

İBB adayı hakkında konşan İnce, "İstanbul'da 3 aday adayımız var; önümüzdeki hafta MYK'da karar verip bir kişiyi atayacağız" diye konuştu.

İnce, CHP ile ittifak yapmak için beklentiniz nedir sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Değişmek başka bir şeydir, başkalaşmak başka bir şeydir. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Böyle bir ittifak kurmak... Yarın şartlar değişir o zaman tekrar konuşuruz.CHP, İsveç'e evet deyince nasıl ittifak kuracağım, her gün DEM'lenirse nasıl kuracağım? Bizim bir duruşumuz olmalı."

İnce, partisinin kesinleşen adaylığı kesinleşen 2'si büyükşehir 13 ismi ise canlı yayında tanıttı. İnce'nin açıkladığı adaylar ve belediyeler şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Salih Eskici

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Sarı

Bilecik Belediye Başkan adayı Bilecik İl Başkanı Hüseyin Korkman

Yalova Belediye Başkan adayı Fatih Elönü

Mersin Tarsus Belediye Başkan adayı Haluk Bozdoğan

Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan adayı Ankara İl Başkanı Mahmut Celal Ünsal

Artvin Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Yekta Faik Yılmaz

Aydın Nazilli Belediye Başkan adayı Ali Çetinkaya

Bilecik Bozüyük Belediye Başkan adayı Talat Halefoğlu

Eskişehir İnönü Belediye Başkan adayı Hamdi Tosunoğlu

İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Ali Erişen

İzmir Tire Belediye Başkan adayı Nihat Koç

Samsun Canik Belediye Başkan adayı Furkan Güler

İnce'nin konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Önce yalan haberlerden başlayauım. Sayın Ekrem İmamoğlu, beni aramış, ulaşamamış. Telefon burada, kayıtlar burada. Bana dün sabah mesaj atmış. Sonra ikinci bir mesaj atmış "mesajım iletilmedi mi" diye. Döndüm.

Az önce yolda gelirken bir mesaj daha attı, cevap yazdım. Böyle bir şey yoktur. Bunu yazan gazeteye gençliğimde harçlıklarımdan çok para verdim. Keşke vermeseymişim, keşke okumsaymışım o gazeteyi. Sürekli yalan haber yapıyorlar hakkımızda.

Altılı Masa vardı, hatırlayın. Bu Altılı Masa'ya bakanlık verdiler. 39 milletvekilliği verdiler. Cumhurbaşkanı yardımcılığı verdiler.

Her seçimde oy çalınıyor diye bağırıp oynayanlar kaybetti. İkinci tura kalırsa savaş çıkar diyenler kaybetti.

Yalan haberlerden sosyal medya trollerinden medet umanlar kaybetti.

Nobranlaşan sanatçılar kaybetti, gönlünden geçenleri yazan gazeteciler kaybetti.

Bana çekil diyenler kaybetti. Bu iktidar Türkiye'yi kötü yönetmiştir. Bu iktidarı değiştirmek için önce bu muhalefeti değiştirmek gerekir.

Seçim kazanmasını çok iyi bilen bir iktidar var. Bu memlekete üçüncü bir yol lazım diyorum. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan o da Memleket Partisi’nin yolu.

Seçmen Erdoğan'ı göndermeye hazırdır. Seçmen milli meselelerde tutarlılık istiyor. Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.

Ülke birbirini dinlemeyen iki kutba ayrılmış durumdadır, bu ülkemiz için iyi bir şey değildir.

Türkiye siyasi gelişmelerden boş laflardan bıkmıştır. Halkımız bu muhalefete güvenmemektedir.

Türkiye'nin yenibir nefese ihtiyacı vardır. O nefes üçüncü yoldur. Yolumuz, Türkiye'yi ayrıştıran değil birleştirenlerin yoludur.

Türkiye'de her kesimden oy alma potansiyeli olan tek parti Memleket Partisi'dir. Girebildiğimiz her yerde seçime gireceğiz. Alabildiğimiz kadar belediyeyi safımız katmak istiyoruz."

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