Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na destek: Kınıyorum, en hafif tabirle ayıptır!

Gazeteci Fatih Altaylı’nın sert ifadelerle eleştirdiği eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’den destek geldi.

Altaylı, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “Bilerek ya da bilmeyerek AKP’ye çalışıyor, muhtemelen bilerek” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı hakkında çok sert ifadeler kullanmış ve “Merkepler adam olur, sen adam olmazsın” demişti.

Tartışmalara eski CHP’li, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de dahil oldu. Muharrem İnce soysal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

Kemal Kılıçdaroğlu sarayın veya dış güçlerin adamı değildir. 13 yıl CHP Genel Başkanlığını yapan, türlü tehditlere ve hakaretlere maruz kalan, gücü yettiğince mücadele eden bir kişiye bugünlerde yapılan hakaretleri kınıyorum. Kemal Bey ile parti içinde mücadele ettim, siyasi olarak birçok stratejik hata yaptığını ifade ettim. Etrafını yanlış insanların sardığını, yanlış yönlendirildiğini bana karşı da çok yanlışlar yapıldığını söyledim. En kızgın olduğum zamanlarda bile kendisine hakaret etmedim. O da bana hakaret etmedi. Yıllardır çantasını taşıyan, yalakalıkta kimseye fırsat vermeyenlerin şimdi vurun abalıya korosunda yer alması en hafif tabirle ayıptır. Yapmayın beyler!