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Muharrem İnce’den Özgür Özel’e tebrik

2018’deki CHP Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’na karşı yarışan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i tebrik etti.

Siyaset
  • 05.11.2023 14:06
  • Giriş: 05.11.2023 14:06
  • Güncelleme: 05.11.2023 14:07
Kaynak: Haber Merkezi
Muharrem İnce’den Özgür Özel’e tebrik
Fotoğraf: DepoPhotos

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel’i tebrik etti.

X hesabından paylaşımda bulunan İnce, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Muharrem İnce, 3 Şubat 2018’de yapılan CHP 36. Olağan Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkanlık yarışına girmişti. Kılıçdaroğlu’nun 790 delegenin oyunu aldığı seçimde İnce, 447 oyda kalmıştı.

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