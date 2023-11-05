Muharrem İnce’den Özgür Özel’e tebrik
2018’deki CHP Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’na karşı yarışan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’i tebrik etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlığı’na seçilen Özgür Özel’i tebrik etti.
X hesabından paylaşımda bulunan İnce, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevine seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik ediyor, başarılar diliyorum.— Muharrem İNCE (@vekilince) November 5, 2023
Muharrem İnce, 3 Şubat 2018’de yapılan CHP 36. Olağan Kurultayı’nda Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkanlık yarışına girmişti. Kılıçdaroğlu’nun 790 delegenin oyunu aldığı seçimde İnce, 447 oyda kalmıştı.
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