Muhasebeci ve mali müşavirler ruhsat yaktı

HABER MERKEZİ



Antep’te serbest muhasebeci ve mali müşavirler, basın açıklaması yaparak ruhsat yaktı.

Mesleki sorunların çözümü için basın açıklaması yapan Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Hakan Özseven, şunları söyledi:

"Enflasyon düzeltmesi bütün kurumlar, bütün işletmeler için gereklidir, lazım ve mali müşavirler bunları yapacağız zaten. Ancak, gelir dağılımındaki adaletsizliği derinleştirdiğini beyannameler verildikten sonra göreceksiniz. İstenilen ve beklenilen vergi geliri sonucunu doğurmadığı görülecek. Bunları anlatmaya çalıştık ama sesimizi duyuramadık. Enflasyon düzeltmesinden elde edilecek vergi gelirinin kamu yararı taşımayacağız çok açık belli olduğundan biz bunun yıllık uygulanması gerektiğini ısrarla söyledik. Yine de geçici vergi dönemlerinde uygulanması meslek mensupları açısından mümkün değil. Meslek mensupları zaten çok ağır koşullarda çalışıyorlar.”

"İNSANCA KOŞULLARDA YAŞAMAK VE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Özseven, açıklamasına şöyle devam etti:

“Enflasyon düzeltmesin geçici vergi döneminde yapabilmek için hiç evine gitmeden sonuna kadar çalışacak olsalar bile bu bilançolar yetişmeyecek. Geçici vergi beyannamelerine bilanço eklenmesi imkansızdır. Firmaların kesin kayıtları yapılmadan bilanço eklenemez. Meslek mensuplarımız insanca koşullarda yaşamak ve çalışma istiyorlar. Fakat bu bizim elimizden alınıyor. İcracı olan bizler sesimizi duyurmaya çalıştık ancak duyuramadık. Bu yüzden bütün Türkiye'de gönlü bizimle olan, bizi destekleyen, bizim gibi düşünen bütün meslektaşlarımız adına bu ruhsatın artık öneminin kalmadığını düşünüyorum ve onların adına oda sekreterimle beraber biz bu ruhsatları yakıyoruz. Umarım sesimiz bu kez duyulur."

Özseven, açıklamanın ardından ruhsat yaktı.

Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nda toplanan oda üyeleri ve meslek mensupları, ruhsat yaktıktan sonra çeşitli sloganlar attı. Serbest muhasebeci ve mali müşavirlerin çocukları ise anne ve babalarını göremediklerini belirterek düzenleme yapılmasını istedi.