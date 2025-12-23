Mühendis, mimar ve şehir plancılarından asgari ücret talebi

İnsanca yaşayacak ücret talebi her işkolunda, her meslekte giderek gürleşiyor. Mühendis, mimar ve şehir plancıları da krizle daralan alım güçleri için ses yükseltiyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Tanfer Yeşiltepe "İnsanca bir yaşam istiyoruz" diyerek basın açıklaması yaptı. Yeşiltepe açıklamasında, "Günden güne giderek daha ciddi boyutlara ulaşan ekonomik bir kriz ile karşı karşıyayız. Para birimimizin eriyerek değer kaybetmesi, alım gücünün zorlaşması yaşamlarımızı her geçen gün daha da çıkmaza sokuyor. Yapmış olduğumuz teknik işlerin ağır sorumlulukları karşısında reva görülen ücretlerle geçinemiyoruz" dedi.

Meslektaşlarının yoksulluk sınırı altında yaşama mahkûm edilmek istendiğini söyleyen Yeşiltepe açıklamasına şöyle devam etti:

"Meslektaşlarımız, işsiz kalma kaygısıyla her yeni güne mücadeleyle başlamaktadır. Sürekli artan iş yükü, stres ve mobbing ile baş etmeye çalışırken, sosyal ve kültürel hayattan mahrum kalmaktadırlar. Hiçbir güvenceleri olmadan, keyfi işten çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalmakta, barınma gibi temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadırlar. Örneğin, büyükşehirlerde mühendislerin maaşlarının %75-80’i kira masraflarına gitmekte veya barınma konusunda bile büyük güçlüklerle karşı karşıya kalmaktadır.

Gıda fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre, dört kişilik bir ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı yaklaşık 30 bin TL’dir. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı, kısacası yoksulluk sınırı, yaklaşık 100 bin TL olmuştur. Asgari ücret tartışmalarının sürdüğü bugünlerde, emekçi sınıfının bir parçası olan, emeği ile geçinen biz mühendisler insanca bir yaşam istiyoruz.

Ocak 2026 ayı itibariyle mühendislerin, mimarların ve şehir plancılarının net asgari ücretlerinin yoksulluk sınırı üzerinde olması esas alınmalıdır. Hiçbir meslektaşımızın yoksulluk sınırı altında maaş almamalıdır. Yüksek enflasyon, vergi dilimlerindeki adaletsizlikler, gıda krizi, barınma krizini bir arada düşündüğümüzde, meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesine karşı atmamız gereken adımlar elbette yalnızca geçinebilecekleri bir asgari ücret talebiyle sınırlı kalmayacaktır."