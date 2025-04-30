Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası'ndan 1 Mayıs çağrısı: Emeğin kıymet görmediği yerde adalet yeşermez

HABER MERKEZİ

Kamuda çalışan mühendis ve teknik personelin haklarını koruma, seslerini duyurmayı misyon edinen Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Kamuda görev yapan mühendislerin, teknik personelin yıllardır karşı karşıya kaldığı ücret adaletsizliğine, eşitsiz kariyer imkânlarına ve liyakat dışı uygulamalara dikkat çekilen açıklamada çalışanların emeğinin karşılığını alabileceği, hak ve hukukun gözetildiği bir çalışma düzeni çağrısında bulunuldu.

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası Genel Başkan Mümin Güler tarafından yapılan açıklamada eşit işe eşit ücret, adil çalışma koşulları ve liyakat temelli istihdam sistemine yönelik talepler yinelendi. Açıklamada, “Emeğin sesi duyulmadan adaletin sesi yükselmez. Bu nedenle de emeğin kıymet görmediği yerde adalet yeşermez” ifadeleri kullanıldı.

"BİZİ GÖRMEZDEN GELENLERE KARŞI SES YÜKSELTELİM"

Güler’in açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

“1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, alın terinin değerini, emeğin onurunu ve hakkaniyet mücadelesini hatırlattığımız özel bir gün. Biz mühendisler, teknik personeller ve enerji emekçileri olarak, üretimin yükünü omuzlarken yıllardır görmezden gelinen taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki emeğin sesi duyulmadan adaletin sesi yükselmez. Bu nedenle de emeğin kıymet görmediği yerde adalet yeşermez. Bugün enerji sektöründe görev yapan binlerce nitelikli çalışan; aynı işi yapmasına rağmen farklı ücret skalalarına mahkûm ediliyor, kariyer olanaklarına eşit biçimde erişemiyor ve liyakatten uzak uygulamalara maruz kalıyor. Bu durum sadece çalışanları değil, ülkemizin kalkınma dinamiklerini de olumsuz etkiliyor. Yaşanan eşitsizlik, verimliliği düşürüyor; adaletsizlik ise, çalışma barışını tehdit ediyor. Bu 1 Mayıs'ta da daha gür bir sesle diyoruz ki: Emeğin değersizleştirilmesine, hakkın ötelenmesine, adaletin geciktirilmesine rıza göstermeyeceğiz. Çünkü biz gelecekte çalışma koşullarının daha adil, daha şeffaf, daha onurlu olması için mücadele ediyoruz. Kamu mühendisleri ve teknik personel başta olmak üzere, alın teriyle hayatı inşa eden tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor; daha eşit, daha adil ve daha umutlu yarınlara birlikte yürüyeceğimize inanıyoruz.”

TALEPLER AÇIK VE NET

Kamuda görev yapan mühendisler ve teknik personelin uzun süredir yoksulluk sınırının altında ücretlerle çalıştırıldığına dikkat çekilen açıklamada sendikanın talepleri şöyle sıralandı:

• Mesleğin itibarını ve haklarını koruyacak Mühendislik Meslek Kanunu’nun çıkarılmalı

• Dengi meslek gruplarıyla gelir adaleti sağlanmalı

• Liyakate dayalı yükselme sistemi oluşturulmalı

• İnsanca yaşam koşullarını sağlayacak bir ücret politikası hayata geçirilmeli

• Kurum ve görev farkı gözetilmeksizin tüm çalışanlar, emeklerinin karşılığını adil bir biçimde almalı.