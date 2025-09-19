Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları ne durumda?

Bugün 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü. 19 Eylül 1979’da İş Bırakma Eylemi nedeniyle kutlanan bu günün yıldönümünde mühendisler de mimarlar da şehir plancıları da çok zor durumda. Eskiden iş garantili olan bu bölümlerden mezun olanlar artık işsizlikle baş başa. İşe başlayanlar ise çok düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyor. Üniversitelerde kontenjanları dolmuyor, bölümlerin birçoğunda akademisyen sayıları oldukça yetersiz.

HAYATA ASGARİ ÜCRETLE BAŞLANGIÇ

Mühendislik önceki yıllarda iyi gelir getiren mesleklerin başında geliyordu. Ancak AKP’nin son yıllarda plansız şekilde açtığı üniversiteler ve mühendislik bölümleri nedeniyle mezunlar iş bulmakta zorlanıyor. Birçoğu ise asgari ücret ve civarında işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanlığı verilerine göre bazı mühendislik bölümlerinde asgari ücret ve civarında işe başlama oranları şöyle:

* Biyomühendislik: 32,8

* İnşaat Mühendisliği: 30,3

* Harita Mühendisliği: 30,1

* Mimarlık: 33,9

* İç Mimarlık: 34,9

Asgari ücretin çok az üstünde işe başlama oranları ise bazı bölümlerde şöyle:

Gemi Mühendisliği: 60,5

Jeofizik Mühendisliği: 64,6

Çevre Mühendisliği: 65,3

Makine Mühendisleri Odası’nın yaptığı araştırmaya göre ise tüm mühendislerin yüzde 10,2’si asgari ücretin altında çalışıyor. %69,63’ü ise yoksulluk sınırının altında maaş alıyor.

Yine cumhurbaşkanlığı verilerine göre mühendislerin önemli bir kısmı çok başka işlerde çalışmak zorunda kalıyor. Bunlar içinde en dikkat çekeni ise Gemi Mühendisliği bölümü. Yüz gemi mühendisinden sadece 31,5’i mezun olduğu bölümle ilgili bir işte çalışıyor.

PROFESÖRSÜZ BÖLÜMLER

Devlet üniversitelerinde ÖSYM verisine göre 1287 bölümde hiç profesör bulunmuyor. Bunların 163’ü mühendislik; 25’i mimarlık, iç mimarlık ya da peyzaj mimarlığı; 10’u ise şehir ve bölge planlama bölümleri. Toplamda mühendis, mimar ve şehir plancısı mezun eden 198 bölümde profesör bulunmuyor. Üstelik profesör bulunmayan mühendislik bölümleri için de bilgisayar, elektrik, yazılım mühendisliği bölümlerinin yanı sıra YÖK’ün açmakla övündüğü ve kontenjanları tamamen dolan yapay zeka mühendisliği de bulunuyor.

KONTENJANLAR BOŞ KALIYOR

Üniversitelerin en önemli sorunlarından birisi de kontenjanların dolmaması. Barajın kaldırılmasının ardından birçok bölüm için bu sorun ortadan kalksa da mühendislik bölümleri için 300 bin başarı sırası şartı nedeniyle devam ediyor. Bu yılki YKS yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanı 10 ve üstünde olan tam 68 mühendislik programı hiç kimse tarafından tercih edilmedi. Bunların arasında da yine bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği gibi bölümler yer aldı. Kimse tarafından tercih edilmeyen bazı mühendislik bölümleri ve kontenjanları şöyle:

Artvin Çoruh Üniversitesi Çevre Mühendisliği: 30 kontenjan

Fırat Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği: 10 kontenjan

Gümüşhane Üniversitesi Maden Mühendisliği: 30 kontenjan

Gelişim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği: 45 kontenjan

Topkapı Üniversitesi Bilişim Mühendisliği: 25 kontenjan