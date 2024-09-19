Mühendislerini yok sayan ülke

Emek Servisi

TMMOB, 19 Eylül Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde meslektaşlarının sorunlarına dikkat çekti. 19 Eylül 1979’da yaptıkları iş bırakma eyleminin 45’inci yıldönümünde basın açıklaması yapan mühendisler “Boşuna okumadık” derken ülkede mühendislik fakültelerinden mezun olanların açlık sınırı altında başladığı çalışma yaşamı da Cumhurbaşkanlığı verilerine yansıdı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Yunus Yener, Dayanışma Günü’ne özel yaptığı açıklamada “Kamu yararının tasfiye edildiği piyasacı dönüşüm süreci, ülkemizi ve halkımızı yoksullaştırdığı gibi mühendislik-mimarlık eğitimi ve uygulamalarını da olumsuz biçimde etkiledi” dedi. Açıklamada, geçmişin gözde mesleklerinden olan mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığının iktidarın sömürü ve rant politikaları ile itibarsızlaştırıldığının altı çizildi. “Bu durum doğal afetlerden iş cinayetlerine dek tüm toplumsal yaşamda vahim sonuçlara yol açmaktadır” denildi.

BOŞUNA MI OKUDULAR

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin ÜNİ-VERİ projesinde açıkladığı bilgilere göre, pek çok alanda çalışan mühendisler, asgari ücret seviyesinde, açlık sınırının altında maaşlarla çalışmak zorunda bırakılıyor. Makine mühendislerinin yarısından fazlası 25 bin liranın altındaki maaşlarla çalışma yaşamına başlıyor. Bu meslektekilerin ilk işlerinde asgari ücret kazananların oranı yüzde 22 iken asgari ücret ile 25 bin lira arasında maaş alanların oranı ise yüzde 28,7. Makine mühendisliği mezunlarının yüzde 34,3’ü niteliklerine uyuşmayan işlerde çalışmak zorunda.

Elektrik ve elektronik mühendislerinde de çalışma yaşamına 25 bin liranın altında maaşla başlama oranı yüzde 46. Çevre mühendisliği için de durum benzer. Bu bölümden mezun olan mühendislerin yüzde 28,7’si asgari ücretle ancak işe girebiliyor. Yüzde 36,6’lık grup ise asgari ücret ile 25 bin lira arasında maaş alıyor. Ayrıca bu bölümün mezunlarının yüzde 42’si ise niteliklerinden farklı işlerde çalışıyor.

Mimarlık mezunları için tablo daha ağır. Bu bölümden mezun olan mimarların yüzde 33,9’u ilk işlerine asgari ücretle başlıyor. Mimarların yüzde 34,6’sı ise asgari ücret ile 25 bin lira arası ücretlerle iş bulabiliyor. “Boşuna okumadık” diyen mühendis, mimar ve şehir plancıları “Ülkemizin, halkımızın, bizlerin sorunları iç içedir, birbirleriyle bağlantılıdır” diyerek adil bir çalışma yaşamı ve kamusal yarar için dayanışmayı büyütme çağrısında bulundu. MMO Başkanı Yener de “İşsizliğin yaygınlığı meslektaşlarımızı düşük ücretler ile veya meslek dışı işlerde çalışmaya zorlamaktadır. Birçok meslektaşımız yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Meslektaş adaylarımız da zor koşullarda, işsizlik, geleceksizlik kaygısıyla öğrenim görmektedir” diyerek meslektaşlarının yaşadığı zorluklara dikkat çekti.