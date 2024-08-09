Mühendisliği bıraktı, limon satıyor

ANKA Haber Ajansı, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kurulan Şentepe Kapalı Pazaryeri'nde satış yapanların sorunlarını dinledi. Pazarda limon satan Ömer İlkutlu, üniversitede Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünü okurken bırakarak pazarcılığa başladığını söyledi.

"Maliyetinizi karşılayabiliyor musunuz?" sorusuna İlkutlu, "Hayır, genellikle kafa kafaya çıkıyor. 500-600 TL ancak kazanabiliyoruz" yanıtını verdi. TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarına inanmadığını belirten İlkutlu, "Alakası bile yok. TÜİK'in açıklamasına göre şu limonun şu an 20 lira olması lazım. Tezgahta şu an 80 liraya limon satıyoruz. Halden 70 liraya limon alıyoruz. Zaten halden buraya getirmesi, girişi-çıkışı, KDV’si 5 lira, 5 lira da bizim kendi masrafımız, 10 lira. 10 lira karla mal satmaya çalışıyoruz. Akşam oturuyoruz, aynı para çıkıyor. Kazanamıyoruz" diyerek dert yandı.

İlkutlu, iktidarın enflasyonun düşüşe geçtiğine yönelik açıklamalarına yönelik "Sizce düşüyor mu? Yok hiç zannetmiyorum" dedi. Raylı Sistemler Mühendisliği bölümünde okurken üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığını yineleyen İlkutlu, "Baktım bir gelecek yok ortalıkta. En azından işime döneyim, ekmeğimi kazanayım" şeklinde konuştu.

Genç pazarcı, iktidarın "Enflasyonun belini kırdık, enflasyonu düşüyoruz" açıklamalarına ilişkin, "Onlar gaz alıyor. Bana öyle geliyor. Düşmüyor, her gün artıyor" şeklinde konuştu.