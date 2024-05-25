Mühendislik yoksa kaza var

Haber Merkezi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), Halatlı Taşıma Sistemlerinin Kontrolleri Oda Teknik Raporu’nu açıkladı. Raporda başta teleferikler olmak üzere halatlı taşıma sistemlerinin periyodik kontrolünün ilgili Meslek Odası tarafından eğitilip belgelendirilmiş yetkili mühendisler tarafından yapılmasının acil ihtiyaç olduğu belirtildi.

Antalya’da yaşanan teleferik kazasının da hatırlatıldığı açıklamada, halatlı taşıma sistemlerinin periyodik kontrollerinin öneminin bir kez daha gözler önüne serildiği belirtildi. MMO tarafından yapılan açıklamada, “İnsan taşıma için tasarlanan halatlı taşıma sistemleri arasında bulunan teleferik, telesiyej, teleski sistemlerinin yüksek can güvenliğini sağlayarak çalışması için İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince TS EN 1709 standardı, Halatlı Taşıma Sistemleri–Bakım ve Muayenesi kapsamında kontrol ve muayeneden geçmesi gerekmektedir” denildi.

KONTROLÜ VASIFLI PERSONEL YAPMALI

Halatlı taşıma sistemlerinin vasıflı tecrübeli personel tarafından yapılması gerektiğinin altını çizen MMO, “Periyodik kontrolleri yapacak personelin halatlı taşıma sistemlerinin özelliklerini iyi bilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

Halatlı taşıma sistemlerinde can güvenliğini sağlamak için yapılacak çalışmaların kamusal hizmet kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Hep söylediğimiz gibi periyodik muayeneler kamucu bir anlayışla düzenlenmeli, piyasanın insafına bırakılmamalı, can ve mal güvenliği pazarlık konusu edilmemelidir. Hem kontrollerin hem de personel eğitimlerinin ticari çıkar ve kâr gibi piyasa faktörlerinden bağımsız, tarafsız kamu/toplum çıkarlarından yana bir yaklaşımla yapılması, konunun kamucu bir bakış açısıyla değerlendirilmesi şarttır” denildi.

BİRİ MÜHÜRLENDİ BİRİ PARÇALANDI

Son 2 ayda teleferiklerle ilgili yaşanan olaylardan bazıları şunlar:

• 12.04.2024: Antalya’daki teleferik tesisinde, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetti. Aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de hastaneye kaldırıldı.

• 21.05.2024: Sakarya’nın Sapanca ilçesinde yaklaşık bir yıl önce hizmete açılan ve bazı bölümlerinde inşası devam eden teleferik, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatına sahip olmadığı, otopark ve yeşil alanın tamamlanmaması gerekçesiyle ilçe belediyesi tarafından mühürlendi.