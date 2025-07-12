Mühimmat fabrikasındaki patlamaya 9 yıl ceza

2024 yılı Aralık ayında Balıkesir Karesi'de bulunan ZSR mühimmat fabrikasında meydana gelen iş cinayetine ilişkin davada mahkeme karar verdi. 11 işçinin yaşamını yitirdiği iş cinayetinde, 4 sanık 4 yıl ile 9 yıl arasında hapis cezası aldı. 11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin hakkında dava açılan 4 sanık, 4 yıl 7 ay ile 9 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cem Y. ve Serkan B. ile tutuksuz Hulusi Yağız A. ve Murad B, olayda hayatını kaybeden kimya mühendisi Özlem Özçakır'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savcı esas hakkındaki mütalaasında, tüm sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi. Önceki savunmalarını tekrar eden sanıklar beraatlerini talep etti.

Dün gerçekleşen davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, olayda asli kusurlu olduğu belirlenen Cem Y., Serkan B. ve Murad B.'yi, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, olayda tali kusurlu olduğu belirlenen Hulusi Yağız A.'yı ise aynı suçtan 5 yıl 6 ay takdir indirimi 4 yıl 7 ay hapse mahkûm etti.