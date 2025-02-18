Muhittin Böcek: Birisi cumhurbaşkanı birisi başbakan olur, muhteşem üçlü onlar

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) sosyal tesiste düzenlendiği "Basın Sohbetleri" toplantısına katıldı.

Böcek, 12 Nisan 2024'te 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasından sonra kapatılan teleferikle ilgili şöyle konuştu:

TELEFERİK KAZASINA İLİŞKİN KONUŞTU

"Teleferikle ilgili talihsiz bir olay yaşadık. Direklerle ilgili hata olduğu konuşulmuştu. Sonuç olarak 1 kişi hayatını kaybetti. Hepimiz çok üzüldük. Manavgat yangınları dahil olmak üzere her olaydan sonra tedbirlerimizi artırarak, itfaiye erimizi ikiye katladık, araç gereçle ilgili 14 milyon liralık yeni araçlar alıyoruz. Kazadan sonra teleferik söküldü. Dünyada çok deneyimli üç dört firma var. Hepsini araştırıyoruz, Antalya'ya teleferiği yine kazandıracağız. Antalya'da o teleferik olacak."

KARTALKAYA'DAKİ YANGININ ARDINDAN ANTALYA'DA 140 OTEL KAPATILDI

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından Antalya'da yapılan çalışmaları anlatan Böcek, Antalya'da 2 bin 734 tesis olduğunu, denetlemelerden sonra eksiklikleri bulunan 140 otelin kapandığını söyledi.

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYINI BELİRLEME SÜRECİ

Bir gazetecinin, CHP'nin, cumhurbaşkanı adayını parti içinde temayül yoklamasıyla belirlemesine ilişkin sorusunu da yanıtlayan Böcek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Partimizin alacağı kararlara saygı duyuyorum. İkisi de (Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş) birbirinden kıymetlidir. Ama Sayın Yavaş, 'Bu konuyla ilgili yarışmaya katılmayacağım' dedi. Daha dün başladı bizim adaylıklarımız. Son güne kadar Mansur abi aday olabilir, bilmiyorum detayını. Oradaki o resim, CHP herkes için umuttur. İşçisinden emekçisine, basınına herkes için söylüyorum. Zaten bunu 31 Mart seçimlerinde Türkiye göstermiştir. Yüzde 38'lere yaklaşan oy almıştır. Bu devam edecektir. Sonuç olarak parlamenter sisteme geçilebilir. Birisi cumhurbaşkanı birisi başbakan olur. Sayın Genel Başkanımızla muhteşem üçlü onlar. O fotoğraf çok yakıştı. Türkiye için umut olmuştur. Şu ana kadar Ekrem başkanımız da adaylığının müracaatını yapmadı diye biliyorum. 23'ü son zaten, o zamana kadar göreceğiz. Gidişatta Genel Başkanımız, Ekrem ve Mansur başkanımızla sürekli görüşüyor, biz de görüşüyoruz."