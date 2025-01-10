Muhittin Böcek: Çalışanlarımıza en fazla maaşı veren belediyeyiz

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, en borçlu belediye olmalarına rağmen SGK ve vergi borcu olmayan bir belediye olduklarını söyledi.

Böcek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Antalya Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde kent merkezindeki bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin yaşadıkları sorunları yakından bildiğini dile getiren Böcek, basın mensuplarını ilgilendiren meslek yasasının mutlaka çıkması gerektiğini ve bunun için de gerekli desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

"SGK VE VERGİ BORCUMUZ YOK"

Göreve geldikten sonra kimseyi işten çıkarmadığını anlatan Böcek, şunları söyledi:

"Görevi tamamlanan arkadaşlarımız için yasal prosedür uygulanacak. Bunun dışında hiçbir arkadaşımızın çıkışını istemedik. Biz çalışanlarımıza en fazla maaşı veren belediyeyiz. En borçlu belediye olmamıza rağmen bugün SGK ve vergi borcumuz yok. Yaptığım yatırımları hepiniz biliyorsunuz. Yapmam gereken bütün projeleri hepsini yapacağız. A'dan Z'ye bütün projeler yapılacak."

Sarısu-Meydan 4'üncü etap tramvay hattının temeline yönelik de açıklama yapan Böcek, "Antalya Planlama Ajansı şubatta görevine başlayacak. Kredi çalışması devam ediyor. Projenin 5,5 kilometresi yerin altından geçiyor. Gerekli izinler verildiği zaman öz kaynaklarımız ile gerekirse temelini kendimiz atacağız" ifadesini kullandı.

Gazetecilerin eleştirilerini her zaman saygıyla karşıladıklarını ifade eden Böcek, basın mensuplarına da dikkatli ve duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.