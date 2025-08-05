Muhittin Böcek: Demir parmaklıklar inancımızı, umudumuzu, mücadele azmimizi asla zapt edemez
Tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalyalı vatandaşlar için bir mesaj paylaştı.
Kaynak: ANKA
Tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalyalı vatandaşlar için bir mesaj paylaştı.
Böcek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Demir parmaklıklar yalnızca bir bedeni hapsedebilir. Ama inancımızı, umudumuzu, mücadele azmimizi asla zapt edemez. Antalya sevdam bitmeyecek… İlahi adalet! Antalya’mın güzel insanlarına derin sevgi ve selamlar."