Muhittin Böcek: Demir parmaklıklar inancımızı, umudumuzu, mücadele azmimizi asla zapt edemez

Tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalyalı vatandaşlar için bir mesaj paylaştı.

Böcek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Demir parmaklıklar yalnızca bir bedeni hapsedebilir. Ama inancımızı, umudumuzu, mücadele azmimizi asla zapt edemez. Antalya sevdam bitmeyecek… İlahi adalet! Antalya’mın güzel insanlarına derin sevgi ve selamlar."