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Muhittin Böcek: Demir parmaklıklar inancımızı, umudumuzu, mücadele azmimizi asla zapt edemez

Tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalyalı vatandaşlar için bir mesaj paylaştı.

Güncel
  • 05.08.2025 21:14
  • Giriş: 05.08.2025 21:14
  • Güncelleme: 05.08.2025 21:15
Kaynak: ANKA
Muhittin Böcek: Demir parmaklıklar inancımızı, umudumuzu, mücadele azmimizi asla zapt edemez
FOTOĞRAF: ANKA

Tutuklanmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, Antalyalı vatandaşlar için bir mesaj paylaştı.

Böcek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Demir parmaklıklar yalnızca bir bedeni hapsedebilir. Ama inancımızı, umudumuzu, mücadele azmimizi asla zapt edemez. Antalya sevdam bitmeyecek… İlahi adalet! Antalya’mın güzel insanlarına derin sevgi ve selamlar."

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