Muhittin Böcek, el yazısıyla yazdığı notla 'itirafçılık' iddiasını yalanladı

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında çıkan 'etkin pişmanlık' iddialarını yalanladı.

Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu iddia edilmişti. Böcek'in başvurusunun başsavcılığın masasında olduğu ve başvurunun değerlendirildiği öne sürülmüştü.

Muhittin Böcek'ten iddialar hakkında açıklama geldi.

Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiği iddiasını yalanladı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Böcek, savcılığa böyle bir başvurusunun olmadığını kaydetti.

Öte yandan Böcek, sosyal medya hesabından içeriden yazdığı el yazısı notunu paylaşarak ''Ciddi sağlık sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür'' ifadelerini kullandı.

Böcek'in notunun tamamı şu şekilde:

''Kıymetli Antalyalılar, Sabah saatlerinde bazı medya kuruluşlarında gördüğüm haber üzerine bu açıklamayı uygun buldum.

Hepinizin bildiği gibi Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımlarda kalmıştım. Şu anda günde 15 ilaç kullanarak ayakta durabiliyorum. 4 defa hastaneye sevk edildim, bugünlerde yine hastaneye gitmem gerekiyor. Kas-kilo kaybı, şeker, kalp, tansiyon, prostat, böbrek değerlerimin yüksekliği, ciddi akciğer sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür.

Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracaatım olmamıştır.''