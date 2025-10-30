Giriş / Abone Ol
Muhittin Böcek "etkin pişmanlık" iddiasını yalanladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''etkin pişmanlıktan yararlanmak için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu'' iddialarını yalanladı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Böcek, böyle bir başvurunun söz konusu olmadığını ve savcılığın kendisine herhangi bir dilekçe ulaşmadığını bildirdi.

  • 30.10.2025 07:48
  • Giriş: 30.10.2025 07:48
  • Güncelleme: 30.10.2025 11:29
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında çıkan 'etkin pişmanlık' iddialarını yalanladı.

Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu iddia edilmişti. Böcek'in başvurusunun başsavcılığın masasında olduğu ve başvurunun değerlendirildiği öne sürülmüştü.

Muhittin Böcek'ten iddialar hakkında açıklama geldi.

Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiği iddiasını yalanladı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Böcek, savcılığa böyle bir başvurusunun olmadığını kaydetti.

