Muhittin Böcek "etkin pişmanlık" iddiasını yalanladı

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında çıkan 'etkin pişmanlık' iddialarını yalanladı.

Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu iddia edilmişti. Böcek'in başvurusunun başsavcılığın masasında olduğu ve başvurunun değerlendirildiği öne sürülmüştü.

Muhittin Böcek'ten iddialar hakkında açıklama geldi.

Böcek, etkin pişmanlıktan yararlanmak amacıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiği iddiasını yalanladı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Böcek, savcılığa böyle bir başvurusunun olmadığını kaydetti.