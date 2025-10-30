Muhittin Böcek "etkin pişmanlık" iddiasını yalanladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ''etkin pişmanlıktan yararlanmak için Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurduğu'' iddialarını yalanladı. Avukatı aracılığıyla açıklama yapan Böcek, böyle bir başvurunun söz konusu olmadığını ve savcılığın kendisine herhangi bir dilekçe ulaşmadığını bildirdi.
Savcılık…