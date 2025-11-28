Muhittin Böcek: Geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklanmasından bu yana altıncı kez hastaneye sevk edildiğini bildirerek, "Sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum" açıklamasını yaptı.

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in avukatları aracılığıyla yaptığı açıklama, sosyal medya hesabından yayımlandı.

22 ilaçla ayakta kalmaya çalıştığını söyleyen Böcek, sağlığının her geçen gün biraz daha bozulduğunu vurgulayarak "Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum" dedi.

Böcek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli hemşehrilerim, sizleri sevgi ve hasretle selamlıyorum. Dört duvar arasında 145 gündür sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemin sesini duyurmak için yazıyorum. 6. defa hastaneye sevk edildim. Cezaevine geldiğimde 12 ilaç kullanıyordum, dün itibarıyla 22 ilaçla ayakta kalmaya çalışıyorum. Bu süreçte sağlığım her geçen gün biraz daha bozulmakta ve durumum artık sadece hukuki değil, aynı zamanda hayati bir meseleye dönüşmüş durumda. Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin de kurbanı olmak istemiyorum. Bu satırların sadece benim değil; hukukun, vicdanın, insanlığın sesi olarak duyulmasını diliyorum. Adalet bazen gecikir, bazen sınanır ama er ya da geç yerini bulur. Adalete olan inancımdan bir an bile vazgeçmeyeceğim. Sevgiyle, adaletle, Cumhuriyetle, Atatürk'le kalın."