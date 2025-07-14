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Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği belirtildi.

Güncel
  • 14.07.2025 17:06
  • Giriş: 14.07.2025 17:06
  • Güncelleme: 14.07.2025 17:12
Kaynak: DHA
Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklandıktan sonra geçici olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.

Kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği belirtildi.

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