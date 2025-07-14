Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklandıktan sonra geçici olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.

Kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.

Tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüleceği belirtildi.