Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Yürütülen soruşturma kapsamında yarın ifadesi alınması planlanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre Muhittin Böcek, bugün saat 15.00 sıralarında cezaevi yetkililerinin kararıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü.

Günde 22 farklı ilaç kullandığı belirtilen Böcek, cezaevi sürecinde sağlık sorunları nedeniyle sık sık hastaneye sevk edildi.

YARIN SON İFADESİNİ VERMESİ PLANLANIYORDU

HalkTV'nin aktardığına göre bu son sevkin ise pankreas rahatsızlığı nedeniyle gerçekleştirildiği bildirildi.

Akşam saatlerinde tekrar cezaevine gönderilen Muhittin Böcek, geceyi cezaevi koşullarında geçirdikten sonra, yarın soruşturma kapsamında son ifadesini verecek.

Muhittin Böcek, 5 Temmuz'dan bu yana Antalya L Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor.

"GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR İHMALİN KURBANI OLMAK İSTEMİYORUM"

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin paylaşım yapan Böcek, gözaltına alındığı zaman 12 ilaç kullanırken şu an ise günde 22 ilaçla ayakta durmaya çalıştığını açıklamış ve "Sağlığımla ilgili geri dönüşü olmayan bir ihmalin kurbanı olmak istemiyorum" demişti.