Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutukluluğu sırasında sabah saat 07.00’de ani sağlık problemi nedeniyle acil olarak Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Daha önce de sağlık sorunları yaşayan Böcek’in durumu cezaevi revirindeki ilk müdahalenin ardından ciddileşince hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Siyaset
  • 26.11.2025 10:20
  • Giriş: 26.11.2025 10:20
  • Güncelleme: 26.11.2025 10:35
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Gece saatlerinde ani sağlık problemi yaşayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tutuklu bulunduğu Döşemealtı L Tipi Cezaevi revirinde ilk müdahale yapıldı.

Antalya'nın yerel gazetecilerinden Ali Taş, Böcek'in gece saatlerinde ani sağlık problemi yaşadığını aktardı.

Böcek’in böbrek, mide ve boyun bölgelerinde yaşadığı  rahatsızlık nedeniyle hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Durumu ciddileşen Böcek bu sabah saatlerinde cezaevi yönetimi tarafından hastaneye sevk edildi.

Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni hedef alan "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanmıştı.

