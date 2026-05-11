Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri alındı

Tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Mustafa Gökhan Böcek’in, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alındı.

Buna göre, dün akşam saat 18.35’te başlayan ifade işlemlerinin sabaha karşı 03.00’e kadar sürdüğü iddia edildi.

Soruşturma çerçevesinde ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek’in ifadesi alınırken, ardından Muhittin Böcek savcılık makamına ifade verdi.

İki isme, ifade sürecinde dosyada yer alan iddialar, ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin sorular yöneltildiği aktarıldı.

"ETKİN PİŞMANLIK" İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaptığı iddia edilmişti.

DHA'nın aktardığına göre, dün öğle saatlerinde Antalya Adliyesi’ne getirilen Böcek'in ifadesi alınmıştı.

Aynı dosya kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek de 2 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında etkin pişmanlık başvurusu yapmış ve ifade vermişti.