Muhittin Böcek'in eski gelini de gözaltına alındı, oğlu hakkında gözaltı kararı verildi!

CHP’li belediyelere operasyon dalgasına bir yenisi eklendi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ESKİ GELİNİ GÖZALTINDA, OĞLU YURTDIŞINDA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek’in ise yurt dışında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir" denildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, gözaltına alınanların adreslerindeki arama çalışmaları sürüyor.