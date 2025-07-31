Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya dönüşü gözaltına alınan Muhittin Böcek'in oğlu M.G.B.'nin eşi Zuhal Böcek tutuklandı.

"Suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla gözaltına alınan Zuhal Böcek'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Halk TV'nin aktardığına göre; Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.

Zuhal Böcek, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. gözaltına alınmış, oğlu M.G.B.'nin ise yurtdışında olduğu belirlenmişti.

Adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurtdışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığı'nda müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K. adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.