Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü tutuklandı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü hakkında tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan şoförler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Savcılık, iki ismin “salt şoförlük görevini icra etmediklerini” ve Böcek hakkında yürütülen soruşturmaya konu olduğu belirtilen fiillere iştirak ettiklerini öne sürerek tutuklanmalarını talep etmişti.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, dün (25 Mart) Antalya'da gözaltına alınmıştı.