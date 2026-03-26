Muhittin Böcek'in gözaltına alınan şoförleri adliyede

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

  • 26.03.2026 13:41
Kaynak: AA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şoförler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, dün Antalya'da gözaltına alınmıştı.

