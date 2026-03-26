Muhittin Böcek'in gözaltına alınan şoförleri adliyede
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in gözaltına alınan 2 şoförü adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şoförler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik davada tutuklu yargılanan Muhittin Böcek'in 2 şoförü, dün Antalya'da gözaltına alınmıştı.