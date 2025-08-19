Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı
Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Cezaevinde tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in yurt dışındaki oğlu Gökhan Böcek, bugün Viyana'dan uçakla geldiği Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Muhittin Böcek, 5 Temmuz'da tutuklanmıştı. Böcek, tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.
Böcek ile birlikte gözaltına alınan eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
Öte yandan Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek de tutuklu bulunuyor.