Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri gözaltına alındı.

Gazeteci Seyhan Avşar'ın aktardığına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in şoförleri Aydın Günaydın ve Özer Aydın gözaltına alındı.

İki ismin İstanbul’a getirileceği öğrenildi.

CHP'Lİ EMİR: NEDEN ANTALYA DEĞİL DE İSTANBUL?

Konuyla ilgili TBMM'de açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şunları söyledi:

"Defalarca sorgulanmışlar. İddiaları, rüşvet soruşturması kapsamında sorgulanmaları. Neden İstanbul, neden Antalya değil? Çünkü İstanbul'da operasyonlara yamamaya çalışacaklar. Silivri tehididi ile şoförler üzerinden başlatılacak iftiralara asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında 5 Temmuz 2025'te Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın aralarında olduğu 41 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı.

702 sayfalık iddianamede; 'İcbar suretiyle irtikap, haksız mal edinme, nüfuz ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, nitelikli dolandırıcılık ve iftira' suçlamalarına yer verilmişti.