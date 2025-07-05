Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muhittin Böcek'in tutuklanmasına CHP'li Zeybek'ten tepki: "Milletimiz bu yapılanları affetmeyecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına tepki gösterdi. Zeybek, "Milletimiz bu yapılanları affetmeyecektir. Kirli hesaplar, ne Antalya halkını ne de demokrasiye inanan milyonları sindirebilir" dedi.

Güncel
  • 05.07.2025 23:50
  • Giriş: 05.07.2025 23:50
  • Güncelleme: 05.07.2025 23:53
Kaynak: ANKA
Muhittin Böcek'in tutuklanmasına CHP'li Zeybek'ten tepki: "Milletimiz bu yapılanları affetmeyecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz bu yapılanları affetmeyecektir! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in tutuklanması, hukukun ve adaletin tamamen yok sayıldığının açık göstergesidir. Kirli hesaplar, ne Antalya halkını ne de demokrasiye inanan milyonları sindirebilir. Bu baskıcı ve antidemokratik düzen, milletin vicdanında çoktan hükümsüz kalmıştır" ifadesini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı
BirGün'e Abone Ol