Muhittin Böcek'in tutuklanmasına CHP'li Zeybek'ten tepki: "Milletimiz bu yapılanları affetmeyecektir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimiz bu yapılanları affetmeyecektir! Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’in tutuklanması, hukukun ve adaletin tamamen yok sayıldığının açık göstergesidir. Kirli hesaplar, ne Antalya halkını ne de demokrasiye inanan milyonları sindirebilir. Bu baskıcı ve antidemokratik düzen, milletin vicdanında çoktan hükümsüz kalmıştır" ifadesini kullandı.