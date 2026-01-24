Giriş / Abone Ol
Muhittin Böcek tekrar hastaneye kaldırıldı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek'in tekrar yeniden hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Güncel
  • 24.01.2026 00:49
  • Giriş: 24.01.2026 00:49
  • Güncelleme: 24.01.2026 00:51
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu halde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık sorunları sebebiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

Uyku apnesi hastalığı bulunan Muhittin Böcek’in günde 21 farklı ilaç kullandığı ifade edilirken, acil olarak hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Böcek, daha önce de benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti.

