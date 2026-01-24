Muhittin Böcek tekrar hastaneye kaldırıldı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu halde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık sorunları sebebiyle tekrar hastaneye kaldırıldı.

Uyku apnesi hastalığı bulunan Muhittin Böcek’in günde 21 farklı ilaç kullandığı ifade edilirken, acil olarak hastaneye sevk edildiği aktarıldı. Böcek, daha önce de benzer şikâyetlerle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tekrar cezaevine gönderilmişti.