Muhittin Böcek'ten 'adaylık parası' iddialarına sert yanıt: "1 kuruş verdiysem şerefsizim"

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmak için para verdiği iddialarına tepki gösterdi. Böcek, "6 kez adaylık süreci yaşadım, adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim. Ama bana iftira atmak karalamak için sizlere, Sayın Akın Gürlek Bakanımıza, kamuoyuna sosyal medya dahil yazan çizen, yanlış bilgi verenler ispatlamazsa alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından aday olmak için para verdiği iddialarına yönelik açıklama yayımladı. "Bu satırları tutuklu edildiğim dört duvar arasında 9 aydır sessizce yürüttüğüm onurlu mücadelemin sesini duyurmak için yazıyorum" diyen Böcek, "Ülkemizde son dönemde yaşanan hukukun güvenirliliğini siyasilerimiz her gün tartışıyor, ben de adalete olan inancımı korumaya çalışıyorum. Bağlılığım sadece hukuki değil aynı zamanda hayati bir meseleye dönüştü. 10 defa hastaneye kaldırıldım. 12 olan ilacımın 22’ye çıkmasıyla ayakta durmaya çalışıyorum" dedi.

Böcek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ile Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek arasındaki söylemler siyasidir. Ancak Sayın Bakanın Muhittin Böcek’le ilgili iddia var demesine çok üzüldüm. 16-18 Mart mahkemeye çıktım. Üzerime atılı iddialara tek tek cevap verdim, çürüttüm. Alnım açık başım dik. Turgut Özal, Mesut Yılmaz, 1994 Anap Merkez İlçe Başkanı, 18 Nisan 1999 Konyaaltı Belediye Başkanı, 2004-2009 CHP Deniz Baykal, 2014 Sayın Kılıçdaroğlu, 2019 Millet İttifakı Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Meral Akşener 2024. Sayın Genel Başkanım Özgür Özel 6 defa aday oldum; 6 mazbata aldım. Allah’ıma şükür hiç kaybetmedim.

6 kez adaylık süreci yaşadım, adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim. Ama bana iftira atmak karalamak için sizlere, Sayın Akın Gürlek Bakanımıza, kamuoyuna sosyal medya dahil yazan çizen, yanlış bilgi verenler ispatlamazsa alçaktır, şerefsizdir, namussuzdur.

Görevim gereği 40 ile gittim. Devletimin polisi, 3 korumam ve çok tecrübeli şoförlerim, çalışma arkadaşlarım, başdanışmanım; hepsi kıymetlilerim. Apar topar İstanbul’a götürüldü, sadece bir iftirayla tutuklandılar. İçim yandı, onların çocukları var, annesi, ailesi rahatsız olanları var. Yazıktır, günahtır, ilahi adalet vardır. Bunların suçu 7/24 Başkanıyla deprem bölgelerine, sel afet yangın bölgelerine koşmaları yardımcı olmalarıdır. Manisa’ya polis kardeşim ve ekiple görev yazıları vardır. Benim hayatım boyunca gizli kapaklı işim olmamıştır. Covid sürecimde yoğun bakımda kapımda sabahladılar.

İnsan bazen susar içinde yankılanan tek bir soru vardır; ‘Neden?’

Gökyüzüne bakar kalbine döner ‘Ey Allah’ım, bu yük neden? Bunu hak edecek ne yaptım?’ Sonra da hatırlarız bu yaşananlar sınavdır. Ama sadece benim değil hepimizin bir sınavıdır. İsyan yok! Çünkü biliriz ki Rabbim adildir. Hiçbir emek hiçbir alın teri sahipsiz değildir.

Her zamanki gibi devlet terbiyemizle devlete adalete olan inancım ve bağlılığımla üslubumla nezaketimiz ve duruşumuzla ‘Herkesin Başkanı’ olduğumun bilinciyle 6 defa mazbata almama destek olan ömrümün yarısını adadığım hemşehrilerime derin sevgi ve saygılarımla.

Umutla, hasretle."