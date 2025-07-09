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Muhittin Böcek'ten Antalyalılara mesaj: Torosların evladı Yörük çocuğu sizleri çok özledi

Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden gönderdiği yazılı mesajda, “Sevgili Antalyalılar, dört duvar arasında zor nefes alsam da kalbim sizlerle atıyor. Antalyama olan sevdam bitmeyecek. Torosların evladı Yörük çocuğu sizleri çok özledi” ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 09.07.2025 20:07
  • Giriş: 09.07.2025 20:07
  • Güncelleme: 09.07.2025 20:09
Kaynak: ANKA
Muhittin Böcek'ten Antalyalılara mesaj: Torosların evladı Yörük çocuğu sizleri çok özledi

Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cezaevinden Antalya halkına mesaj gönderdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da tutuklanan Muhittin Böcek’in el yazısıyla yazdığı mesajı, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşıldı.

Muhittin Böcek mesajında, “Sevgili Antalyalılar, dört duvar arasında zor nefes alsam da kalbim sizlerle atıyor. Antalyama olan sevdam bitmeyecek. Torosların evladı Yörük çocuğu sizleri çok özledi. Selam ve sevgilerimle” ifadelerini kullandı.

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