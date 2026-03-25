Muhittin Böcek'ten şikayetçi olmuştu: Uyuşturucu soruşturmasına gözaltına alındı

Aralarında Fikret Orman ve Hakan Sabancı gibi isimlerinde yer aldığı ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişiden biri olan iş insanı Sezgin Köysüren’in, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yargılandığı davada şikayetçi olduğu öğrenildi.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’ın haberine göre, dün gece saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan EKPA İnşaat’ın sahibi Köysüren, Muhittin Böcek hakkında açılan davada şikayetçiler arasında yer alıyor.

İDDİANAMEDE YER ALAN DETAYLAR

Böcek hakkında hazırlanan iddianamede, Köysüren’den seçim süreci kapsamında ayni menfaat talep edildiği ifade edildi.

İddianamede, bu talep doğrultusunda taraflar arasında pazarlık yapıldığı ve Köysüren’in belirli sayıda dükkân vermeyi kabul ettiği kaydedildi.

DURUŞMALARA KATILMADI, ZORLA GETİRİLME KARARI

Öte yandan Köysüren’in, dava kapsamında ifade vermesi için mahkeme tarafından davet edildiği ancak bugüne kadar duruşmalara katılmadığı belirtildi.

Köysüren hakkında “zorla getirme” kararı bulunduğu da aktarıldı.