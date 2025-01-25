Muhittin Böcek'ten 'yeğen' atamasına ilişkin açıklama: "Öz yeğenim değil"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in dün imzaladığı karar ile bazı kademelerde yeni görevlendirmeler yapıldı.

Görevlendirmeler ile Durmuş Ali Arslan'ın sağlık sebepleri ile emekliye ayrılmasının ardından boşalan genel sekreter yardımcılığı görevine Başkan Böcek'in yeğeni Cemil Böcek atandı. Muhittin Böcek'in görev yaptığı Konyaaltı Belediyesi'nden bu yana birlikte çalıştığı yeğeni Cemil Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nde de Bilgi İşlem Daire Başkanı olarak görev yapıyordu.

Cemil Böcek, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, Esnaf ve Sanatkar İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan sorumlu olacak.

Tartışmaların ardından konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Öz yeğenim değil, uzaktan akrabam” dedi ve ekledi: “Gerçeklerden uzak bir ‘yeğen’ tarifi yapılması manidardır.”

"ÖZ YEĞENİM DEĞİL, UZAK AKRABAM"

CHP’li eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş’ın atama konusundaki sorularını yanıtlayan Başkan Böcek, “Cemil Böcek öz yeğenim değil, uzaktan akrabamdır. Kendi alanında uzman olan meslek sahibi yetenekli bir insandır. Bizim isteğimiz üzerine şirketini kapatarak kamuya hizmet etmek için Konyaaltı Belediyesi’ne gelmiştir. Çok yoğun bir tempoda çalıştığına herkes şahittir. Birçok sorumluluk almıştır çalıştığı dönemde. Cemil Bey zaten 6 yıldır Daire Başkanı olarak görev yapmaktaydı. Belediyeye bugün gelmiş gibi yansıtılması doğru değil” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Başkan Böcek’in açıklamasını sosyal medya hesabından paylaştı. “Birkaç kısa cümle ile zan altında bırakılan insanların mesleki birikimleri ve hikâyeleri bilinmelidir” diyen Başkan Böcek, “Gerçeklerden uzak bir ‘yeğen’ tarifi yapılması manidardır. Ülkenin içinden geçtiği böylesi bir dönemde kamuoyunu meselenin bu haliyle meşgul etmek istemiyorum” dedi.