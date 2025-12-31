Muhittin Böcek'ten yeni yıl mesajı: “Demir parmaklıkların ardında ama vicdanım özgür”

Döşemealtı Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yıl dolayısıyla cezaevinden el yazısıyla kaleme aldığı bir mesaj yayımladı. Sağlık sorunlarına rağmen kamuoyuna seslenen Böcek, mesajında hem Antalyalılara hem de Türkiye toplumuna adalet ve hukuk çağrısında bulundu.

ÜST ÜSTE 6 MAZBATA

Mesajında, fiziken özgürlüğünden yoksun olduğunu ancak “vicdanının ve inancının özgür” olduğunu vurgulayan Böcek, Antalya’ya verilen görevi bir “emanet” olarak tanımladı. Üst üste altı kez mazbata aldığını hatırlatan Böcek, bu süreçte halktan ve adalete olan inancından vazgeçmediğini ifade etti.

Yeni yıla girerken en büyük temennisinin “hukukun, vicdanın ve adaletin herkes için eşit ve erişilebilir olması” olduğunu belirten Böcek, adaletin er ya da geç doğru kapıyı çalacağına inandığını dile getirdi.

Böcek'in mektubunun tamamı şöyle:

Sevgili Antalyalılar;

Bu satırları sizlere, kalbimin en derin yerinden, demir parmaklıkların ardında ama vicdanımın ve inancımın özgürlüğüyle yazıyorum. Fiziken aranızda olmasam da bilin ki aklım, kalbim ve dualarım her an Antalyamdadır. Bu şehir bana sadece bir görev değil; bir emanet verdi. Üst üste 6 defa mazbata. Bu emaneti taşırken ne halkımdan vazgeçtim ne de adalete olan inancımdan.

Yeni bir yıla girerken içimdeki en büyük temenni; ülkemizde hukukun, vicdanın ve adaletin yeniden herkes için eşit ve erişilebilir olmasıdır. Adalet, bir gün mutlaka geç de olsa doğru kapıyı çalacaktır. Ben buna inanıyorum. Sizlerin de inandığını biliyorum.

Bu zor günlerde bana güç veren şey; Antalya’nın sokaklarında yürüyen çocukların gülüşü, hemşehrilerimizin umudu, tüm şehrimizde, belediyemizde alın teriyle çalışan emekçilerimizin varlığıdır.

Şunu bilmenizi isterim; Ben buradayken bile Antalya çalışmaya, üretmeye, umut etmeye devam ediyor. Çünkü bu şehir bir kişiden değil; birlikte yaşayan milyonların dünya kentidir.

Yeni yıl; Daha fazla Adalet, Huzur ve Dayanışma getirsin. Gün gelecek bu satırları yüz yüze okuyacağız. Torosların rüzgârı, özgürlüğün ve adaletin sesi olarak esmeye devam edecek.

Hasretle, Sevgiyle, Umutla…