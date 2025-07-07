Muhittin Böcek: Torosların ağaçları gibi dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum

Tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in X hesabından, Böcek'in miting meydanlarında sarf ettiği konuşma kayıtları bir mesajla paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ben Muhittin Böcek, ne Antalya’nın ne de Antalyalıların başını eğecek hiçbir şey yapmamış, tek amacı ayrısız gayrısız, 'Herkesin Başkanı' olmak için çalışan Muhittin Böcek... Ben Torosların sert esen rüzgarlarını bilirim, beni merak etmeyin. Ben rüzgara karşı dik duran Torosların ağaçları gibi dimdik duruyor ve özgürlüğüme kavuşacağım anı bekliyorum."