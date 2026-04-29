Muhittin Böcek ve ailesini hedef alan paylaşımlara soruşturma başlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve ailesini hedef alan ve aile tarafından kendilerine ait olmadığı beyan edilen görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulmasına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Tv100 yorumcusu ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, söz konusu görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması hakkında Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasını aktardı.

Buna göre; Adalet Bakanı Akın Gürlek söz konusu görüntülerin dolaşıma sokulması hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.