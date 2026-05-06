Muhittin Böcek ve ailesinin mal varlığına el konuldu

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ve ailesinin mal varlığına el konuldu.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek ve Aslan Muhittin Böcek ait mal varlıklarına, rüşvet, irtikap ve suçtan elde edilen mal varlıklarının aklanması suçlarından elde edildiği değerlendirilen kazançların kaçırılmasını önlemek amacıyla el konulmuştur" dendi.

El koyma kararının; taşınır ve taşınmaz mallar, banka hesapları ve kripto varlıklar dahil olmak üzere tüm mal varlıklarını kapsadığı belirtildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek Temmuz 2025'te tutuklanmıştı.

Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise o dönem yurt dışında olduğu belirlenmiş, Türkiye'ye döndükten sonra Ağustos 2025'te tutuklanmıştı.

Muhittin Böcek ile aynı soruşturmada geçen sene gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek ise o dönem yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldıktan sonra üç gün önce tutuklandı.