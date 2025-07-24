Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Şehir Hastanesi üroloji servisine kaldırıldı.

Gün Haber'de yer alan habere göre Böcek tutuklu olarak tutulduğu cezaevinden yeniden hastaneye kaldırıldı.

Böcek'in idrar yollarındaki bir sorun nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi üroloji servisine kaldırıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere yöenlik soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da tutuklanan ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, 14 Temmuz'da da hastaneye kaldırılmıştı.

Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvuran Böcek, kalp rahatsızlığı olduğunu belirtirek ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirilmişti.

Burada yapılan tetkiklerde Böcek’in durumunun iyi olduğu kanısına varılmış ve Böcek tekrar cezaevine gönderilmişti.