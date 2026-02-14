Muhittin Böcek yeniden hastaneye kaldırıldı

Uzun süredir uyku apnesi rahatsızlığı bulunan tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, durumunun ağırlaşması üzerine Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Avukatları, uyku apnesinin ileri seviyede olduğunu ve zaman zaman solunumun durduğuna ilişkin bulguların raporlara yansıdığını belirterek, sağlık sorununun yaşamsal bir boyut kazandığını ifade etti.

Böcek, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini, günde 22 ilaçla ayakta kalmaya çalıştığını belirtmişti.