Muhittin Böcek’e tutuklama talebine Antalyalı vatandaşlardan tepki: “Eğer ki toplumsal adalet varsa, Melih Gökçek’i incelesinler”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Adliyesi önünde bekleyen vatandaşlar, tutuklama talebine tepki gösterdi.

Vatandaşlar, şunları söyledi:

“Hukuk, hukuka güven herkes için aynı olmalı, kişi ayrımı yapılmadan hukuk eşit bir şekilde insanlara gelmeli, varsayımlarla veyahut belli olmayan delillerle yapılan soruşturmalar, kovuşturmalar hem ülkemize hem de milletimize çok büyük zarar verir. Ben yıllarca AK Parti’ye oy verdim ama sonuçta gördüm ki bu hukuksuzluklar, hukuk tanımazlıklar… Sonuçta bizim artık yeni bir oluşuma, güvene ihtiyacımızın olduğuna inanıyoruz. Devlet kurumlardan, kurumlar kurallardan oluşur. Devletin kurumu kurallarla işlemezse orada hukuk da kalmaz, düzen de kalmaz. Şu anki en büyük sıkıntımız bu. Devletin kurumları siyasi konjonktürlerle yürüyor. Eğer ki devletin kurumları kurallarla yürürse, bunlar başımıza gelmez. Bir anda aynı kanalın aynı günde kapatılması, bana neden niçin sorularını sormaya yöneltiyor. Eğer ki toplumsal adalet varsa, Melih Gökçek’i incelesinler. Tahsis arazilerini incelesinler. Sonuçları görürler. Bir parti lideri olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın CHP Genel Başkanı’nın sorularına cevap vermesi gerekir. Cevap veremiyorsa lütfen seçime girsin. Ben salınmasını bekliyorum. Eğer bir yerde suç varsa sadece CHP’li belediyeler için olmaz bu. Eğer suç var ise hukuk karşısında herkes hesap verebilmeli. Siyasi ahlak yasası gündeme getirilmeli. Eğer kişiler eşit şekilde yargılanmıyorsa, bu da diğerleri gibi sonuçlanacak. Ama bunu çıksınlar açıklasınlar, ‘Bu budur’ desinler, halkın da güveni gelsin. Antalya’da AK Parti’deki arkadaşlar diyor ki ‘Görüyor musunuz?’ Ben soruyorum, tahsis arazilerini soruyorum, siz kendinize soruyor musunuz? Sonuca bir bakın, kendinize de eleştirin. Sonuçta Antalya ticareti her şeyi biliyor, kimin neler yaptığını biliyor. Onun için halkı kandıramazsınız, belki gündem yaratırsınız ama kandıramazsınız. Ben AK Parti’de 17 sene bulundum. Bir kuruş menfaat sağladıysam Antalya’yı terk edeceğim diyorum. Bunu kaç tanesi söyleyebilir oradan? Hoydi meydan. Antalya’da ev kiraları 25 bin lirayken, 16 bin liraya emekli nasıl ayakta durur? Bu tür sansasyonlar çiftçiyi, emekliyi, asgari ücretliyi unutturuyorlar.”

“Halkın iradesine ipotek kurulduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 20 yıla yakın Konyaaltı Belediyesi’nde başkanlık yaptı. Beş yıldır da Büyükşehir Belediye Başkanlığımızı yapıyor. Çalışmalardan memnunuz. Atılan itirafların doğru olmadığına inanıyorum. Bırakılacağına inanıyoruz.”

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin yüklelişinden kaynaklı siyasi bir operasyon diye düşünüyorum.”

“Bu da siyasi bir durum. Ben Muhittin Başkan’a güveniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin yükselişini hazmedemediler.”