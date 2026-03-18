Muhittin Böcek’in oğluna “İtirafçı ol” şantajı: “Bebeğini düşünüyorsa...”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davada tutukluların savunmaları tamamlandı.

Aralarında görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in de bulunduğu 41 sanığın yargılandığı davada üçüncü gün, yani ara karar duruşmasında Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e bebeği üzerinden şantaj yapıldığı iddia edildi.

"BEBEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSA"

halktv.com.tr’de yer alan habere göre ara karar duruşmasında Mustafa Gökhan Böcek’in avukatı Anıl Parlak, yaptığı talep konuşmasında, Mustafa Gökhan Böcek’e itirafçı olması için yapılan baskıları anlattı.

Avukat Parlak Gökhan Böcek’e “"Gökhan Böcek bebeğini düşünüyorsa, konuşsun" denildiğini öne sürdü.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Savcı mütalaasında dosya kapsamında tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesini talep etti. Savcının mütalaasını açıklamasının ardından söz verilen Muhittin Böcek hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ve tahliyesini talep etti.

Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ise kendisinin gelip teslim olduğunu, siyasetçinin oğlu olmasaydı yargılanmayacağını ve tahliyesi olmazsa ev hapsini talep etti.

DAVADA ARA KARAR AÇIKLANDI

Savcının mütalaası sonrası verilen aranın ardından mahkeme heyeti Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in tutukluluk halinin devamına, eski İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, iş insanları Fazlı Ateş ve Mehmet Okan Kaya'nın ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Savcılığın Kemal A. ile ilgili tutuklanma talebi ve Tuncay K. hakkında iftira beyandan dolayı suç duyurusunda bulunulması talebi ise reddedildi. Muhittin Böcek'in son 1 yıllık sağlık raporlarının da mahkemeye sunulması istendi.