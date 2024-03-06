Muhtar adayının tüm afişlerine zarar verdiler

Rana GÜREZ

İstanbul Atakent Mahallesi muhtar adayı Hilal Temel’in önceki gece saatlerinde afişlerine kimliği belirsiz kişiler saldırdı. Kameralardan tespit edilen bir araç sadece Temel’in afişlerine saldırdı. BirGün’e konuşan Temel öncesinde de sosyal medya hesaplarından tehdit mesajlar aldığını söyledi.

Temel şunları söyledi: “Benim çıkış noktam biraz ideolojikti. Laik cumhuriyetçi muhtar adayı, toplumsal cinsiyet eşitliğini savunan muhtar adayı. Kameralardan tespit ettiğimiz bir araç diğer muhtar adaylarına dokunmaksızın sadece bana ait olan tüm afişlerimi yok etiller. 110 bin nüfuslu bir mahallenin her noktasındaki afişlerin tamamı yok edildi.”