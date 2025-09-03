‘Muhtar görevini kötüye kullanıyor’

Muğla’nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ile Yatağan’a bağlı Deştin Mahallesi sınırında kurulmak istenen çimento fabrikası projesi, muhtar Nail Karaman’ın tartışmalı tavırlarıyla yeniden gündeme taşındı. Bölge halkı, muhtarın bazı köy sakinlerini işe alarak toplumu böldüğünü ve projeyle çıkar ilişkisi içinde olabileceğini öne sürdü.

Muğla Çimento Sanayi A.Ş., orman ve tarım alanlarının ortasına entegre çimento fabrikası kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na üçüncü kez başvurdu. Bakanlık, 3 Temmuz tarihinde çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararı verdi. Bölge halkı ve yaşam savunucuları, karara karşı dava açtı. Projeye karşı çıkan köylüler, şirketin bazı yurttaşları işe alarak toplumu bölmeye çalıştığını ifade etti. İşe alınanlar arasında muhtarın oğlu ve yakınlarının olduğu, bu isimlerin muhtar ve bazı köy yetkilileri tarafından belirlendiği öne sürüldü. Köylüler, muhtar Nail Karaman’ın projeyle çıkar ilişkisi içinde olabileceğine dair şüphelerini dile getirdi.

Eleştiriler karşısında muhtarın toplantılarda bağırarak yanıt verdiği ve halkı ikna edici açıklama yapmadığı bildirildi. Köylüler, 2014’te ÇED olumlu kararının halka duyurulmaması nedeniyle süresi içinde dava açılamadığını aktardı. Ayrıca yurttaşlar, projeye başlamadan binlerce ağacın kesildiğini dile getirdi. Muhtarın köyünü ve sulama kooperatifini koruyamadığını, hukuki ve fiili mücadeleye katılmadığını belirten köylüler, Nail Karaman’dan görevlerinden istifa etmesini talep etti.