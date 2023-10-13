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Muhtar, tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vuruldu

Ajans Haberleri
  • 13.10.2023 17:43
  • Giriş: 13.10.2023 17:43
  • Güncelleme: 13.10.2023 17:43
Kaynak: DHA
Muhtar, tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vuruldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Erol Güler, tartıştığı mahalle muhtarı babası Remzi Güler'i tabanca ile vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Pazarçayırı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; mahalle muhtarı Remzi Güler ile oğlu Erol Güler, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Erol Güler, tabanca ile babasını 2 bacağından vurduktan sonra kaçtı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Remzi Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma bölgede inceleme yaparken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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