Muhtara kayyum atandı

Ardahan’a bağlı Damal’ın Burmadere (Sors) Köyü Muhtarı Şah İsmail Göyük’ün yerine İl Özel İdare Müdürü Yasin Zorlu “muhtar” olarak atandı.

Kayyum haberini gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Yarkadaş, X'te Göyük ile yaptığı görüşmeyi de aktardı.

Göyük, şunları söyledi:

“Bundan 1 ya da 1.5 ay önce Ardahan Valiliği’nde bir toplantıya davet edildik. Köyünde Cemevi olan tüm muhtarlar davetliydi. Biz Aleviyiz. O toplantıda İçişleri Bakanlığı’ndan gelen bir hanımefendi, ‘Cemevlerinin ihtiyaçları Kültür Bakanlığı tarafından karşılanacak. Bize ihtiyaç listenizi yazın' dedi.

İKTİDAR HIZINI ALAMIYOR!



MUHTARA DA KAYYIM ATADILAR!



Ardahan’a bağlı Damal’ın Burmadere (Sors) Köyü Muhtarı Şah İsmail Göyük’ün yerine İl Özel İdare Müdürü Yasin Zorlu “muhtar” olarak atandı.



Görevden alınarak yerine kayyım atanan 65 yaşındaki Muhtar Şah İsmail Göyük’ü… pic.twitter.com/X2Vcmkcelv — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) November 27, 2024

Ben de bunun için hem teşekkür hem de itiraz ettim. İtirazım cemevletinin Kültür Bakanlığı’na bağlanmak istenmesineydi. Görevli hanımefendiye ‘Biz Dans Okulu ya da Müzik Okulu değiliz. Bale de yapmıyoruz. Bizim Kültür Bakanlığı ile ne ilgimiz var? Cemevleri inanç merkezidir. Bizim o paraya ihtiyacımız yok' dedim. Tartışma biraz uzayınca 'eşit yurttaşlık' ve 'Neden tek bir Alevi vali yok' meselesine kadar geldik. Bazı muhtarlar istenen evrakları verdiler. Onlara da ‘Yanlış yapıyorsunuz. Çocuklarınız bile size dava açar' tepkisini gösterdim. Toplantı bitti, köylerimize döndük. Toplantıdan bir ya da bir buçuk ay sonra sosyal medya hesaplarımda yaptığım paylaşımdan dolayı gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldüm.

MAHİR, DENİZ VE KAYPAKKAYA ANMASI SUÇ SAYILDI